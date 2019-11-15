Установлена вина врачей в допинговом скандале в Чувашии

Независимая комиссия по расследованию чувашского допингового скандала выявила вину врачей, использовавших запрещенный метод при медицинском сопровождении спортсменов, заявил член независимой рабочей группы, спортивный юрист Артем Пацев.

«Мы выяснили, что нарушения антидопинговых правил имели место, они совершались в одном из медицинских учреждений Чувашии, а именно в том, которое несет основную роль в медицинском обеспечении чувашских спортсменов. И это тревожный сигнал», – передает ТАСС слова Пацева.

«Основным выводом расследования является то, что мы увидели многочисленные нарушения антидопинговых правил, которые сводятся к применению запрещенного метода. Это стало следствием безалаберности медицинских сотрудников из-за их необразованности и безответственности. Когда человек принимает на себя обязанности спортивного врача, то речь идет не только о повязках на ушиб, но и о том, что спортсмен должен получать квалифицированную помощь и советы», – добавил он.

Пацев добавил, что в ходе своего расследования комиссия исследовала тысячи различных документов, данные государственных учреждений Чувашии и сводные данные по работе медицинских учреждений.

Напомним, в сентябре глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в интервью французскому изданию L'Equipe раскритиковал руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и российского спорта. Кроме того, он заявил, что некоторым спортсменам из Чувашии проводились запрещенные переливания крови под прикрытием со стороны региона.

В ответ на это в Савеловский суд Москвы было подано исковое заявление о защите чести и достоинства от девяти российских спортсменов.

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