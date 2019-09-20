Российские спортсмены подали в суд на главу РУСАДА

В Савеловский суд Москвы подано исковое заявление о защите чести и достоинства от девяти российских спортсменов. Причиной стало интервью главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса французскому изданию L'Equipe.

«В данном случае очевидно, что Ответчик 1 (Ганус – ред.) не высказывал (не распространял для всеобщего сведения) собственные оценочные суждения, а намеревался распространить не соответствующие действительности сведения (о фактах совершения Истцами нечестных и противоправных действий) и преследовал при этом единственную цель – опорочить Истцов и иных лиц», – цитирует текст заявления РИА «Новости».

Отмечается, что в интервью французскому изданию Ганус раскритиковал руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и российского спорта. Кроме того, он заявил, что некоторым спортсменам из Чувашии проводились запрещенные переливания крови под прикрытием со стороны региона.

В исковом заявлении сказано, что «в тексте статьи были распространены сведения, которые не соответствовали действительности». «В частности, в тексте говорится, что «спортсменам проводились запрещенные переливания крови», тогда как ничего подобного не проводилось, и Ответчик 1 (Ганус – ред.), как генеральный директор Ассоциации РУСАДА, не мог не знать об этом» – говорится в документе.

Спортсмены требуют признать утверждения главы РУСАДА не соответствующими действительности и порочащими их честь, достоинство и деловую репутацию, опубликовать в том же издании опровержение и взыскать сумму морального вреда в размере одного рубля и расходы на госпошлину – 300 рублей.

Данное исковое заявление подписали семь легкоатлетов и по одному представителю спортивной гимнастики и борьбы.

Ранее сообщалось, что подозрительные допинг-пробы нашли у 298 российских спортсменов.