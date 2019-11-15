В Симферопольском районе Крыма ввели режим ЧС

В Симферопольском районе Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильного пожара на территории лесоохотничьего хозяйства в урочище Курлюк-Баш, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Крыму.

«Состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на котором принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Симферопольского района», – сообщается на сайте регионального ведомства.

Тушение пожара осложняется порывами ветра до 17 метров в секунду и необходимостью работать на сложных участках. Площадь возгорания составляет уже более 20 га.

Возгорание в урочище Курлюк-Баш в горах Крыма возникло 14 ноября. В настоящий момент в тушении огня принимают участие более 300 человек, задействовано почти 60 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.

Ранее в Крыму в Космо-Дамиановском монастыре, который расположен недалеко от Алушты на высоте около 800 метров над уровнем моря, произошел пожар.