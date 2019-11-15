Школьницу нашли мертвой у заброшенного завода на Урале

В Еманжелинске (Челябинская область) возле недостроенного здания хлебозавода нашли тело школьницы, сообщили источники в правоохранительных органах.

В пресс-службе Следственного управления СК по региону сообщили, что обстоятельства смерти школьницы устанавливаются, начата проверка, передает Ura.ru.

В соцсетях местные жители пишут, что здание никем не охраняется, и выступают за то, чтобы снести объект. Кроме того, год назад там же нашли тело подростка.

«Однажды наблюдал, как выпускники там восход встречали. Вызывали полицию, приезжают мальчики, которые сами вчера оттуда слезли. Руками разводят, бессильны мы, говорят», – рассказал один из пользователей.

Ранее в Новосибирске школьницу нашли мертвой в туалете учебного заведения.