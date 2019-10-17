Новосибирскую девочку нашли мертвой в школьном туалете

Ученицу одной из школ в Новосибирске нашли мертвой в туалете учебного заведения, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Источник сообщил, что «тело (...) ученицы десятого класса было обнаружено в туалете школы», передает РИА «Новости».

Представитель следственного управления Следственного комитета (СК) по Новосибирской области сообщил, что по факту обнаружения тела несовершеннолетней в одной из школ возбуждено уголовное дело.

Обстоятельства смерти ребенка не разглашаются.

«В настоящее время следователи СК работают на месте, устанавливаются обстоятельства происшествия, изучаются условия жизни несовершеннолетней, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти», – сказал представитель СК.

Напомним, летом в детском саду Амурской области во время утренней зарядки умер мальчик.