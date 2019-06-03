Ребенок умер во время зарядки в детском лагере

Во время утренней зарядки в детском оздоровительном лагере «Колосок» в Амурской области умер мальчик.

«2 июня в детском оздоровительном лагере «Колосок» во время утренней физической зарядки скончался мальчик 2005 года рождения. Ребенок находился в лагере в рамках спортивной профильной смены», – сообщили в пресс-службе правительства региона РИА «Новости».

Там уточнили, что заезд в лагерь прошел 1 июня.

«Медики, сопровождающие ребят на занятии, и врачи лагеря оказали необходимые реанимационные мероприятия, однако ребенок скоропостижно скончался», – уточнили в ведомстве.

В данным момент проводятся следственные мероприятия, причина смерти устанавливается.

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