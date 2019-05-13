Главный детский кардиолог назвал причину внезапных смертей школьников

Главный детский кардиолог Федерального медико-биологического агентства, руководитель Центра синкопальных состояний и сердечных аритмий у детей и подростков Леонид Макаров назвал причину внезапных смертей школьников.

«В России умирают в школах в год в среднем 1,4, если так можно сказать, ребенка на 100 тыс. учеников. В мире сердечные приступы случаются в среднем у 1,1 школьника. Но это цифра не смертей, а остановок сердца. Половину детей в мире в развитых странах спасают», – заявил Макаров в эфире телеканала «Звезда».

Он отметил, что причина этого – проблема с системой оказания первой медицинской помощи в России. Так, медики в школах не могут помочь ребенку, так как там нет необходимой техники, в частности, дефибрилляторов.

«Ни в одной школе вам не будут оказывать первую помощь, даже если там будет медсестра или врач. Я уже не говорю о такой роскоши, как автоматические наружные дефибрилляторы, о которых у нас даже некоторые врачи-кардиологи не знают», – объяснил Макаров.

По мнению кардиолога, многие случаи детских смертей можно предотвратить, но этого не происходит из-за невысокого профессионализма некоторых медработников, которые в ходе диспансеризации не могут обнаружить у детей очевидные заболевания после, например, ЭКГ.

«Я, к сожалению, достаточно часто участвую во многих судебных медэкспертизах после случаев таких смертей. Мы с судебными медиками разбираем предыдущие медицинские документы, обследуем семью и видим, что там были очевидные заболевания, которые не то, что врачи пропустили, они их не увидели, не выявили», – рассказал он.

Также Макаров упомянул и несовершенстве закона в вопросе оказания первой помощи людьми неврачебных специальностей.

«У нас хромает федеральный закон о первой помощи. И даже врач, выйдя и сняв халат, уже не имеет права оказать медицинскую помощь. Такой парадокс», – добавил кардиолог.

Он уточнил, что в других странах установлены нормы, при которых человек, оказывающий медпомощь, даже если она оказалась неудачной, не рискует получить судебные иски.

Ранее сообщалось, что школьник во Владивостоке умер из-за остановки сердца.