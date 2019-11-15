Коломойский нанял адвоката Трампа

Адвокат Марк Касовиц, на протяжении нескольких лет работавший с президентом США Дональдом Трампом, представит интересы украинского олигарха Игоря Коломойского в американском суде, пишет Bloomberg со ссылкой на материалы суда.

По информации Bloomberg, речь идет о судебных тяжбах, связанных с обвинениями в адрес Коломойского со стороны руководства Приватбанка. Олигарха обвиняют в выводе из банка нескольких миллиардов долларов. Сторона обвинения утверждает, что средства были направлены на покупку Коломойским бизнеса и недвижимости на американской территории, передает ТАСС.

Уточняется, что иск рассматривается в суде в штате Делавэр.

Между тем иск нынешнего руководства национализированного Приватбанка против его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в настоящее время рассматривается также в британских судах. Высокий суд Лондона в декабре 2017 года выдал приказ об аресте активов бывших владельцев банка на сумму более 2,5 млрд долларов.

В конце октября Апелляционный суд Лондона обязал Коломойского, Геннадия Боголюбова и других ответчиков выплатить Приватбанку 10,9 млн фунтов стерлингов (14 млн долларов) судебных издержек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не намерен возвращать Приватбанк Коломойскому.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД