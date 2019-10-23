Суд Лондона обязал Коломойского выплатить Приватбанку 14 млн долларов

Апелляционный суд Лондона обязал бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других ответчиков выплатить кредитной организации 10,9 млн фунтов стерлингов (14 млн долларов) судебных издержек.

«После успеха Приватбанка в Апелляционном суде, подтвержденного решением от 15 октября 2019 года, что Приватбанк может продолжить рассмотрение дела против его бывших владельцев в английском суде, господин Игорь Коломойский, господин Геннадий Боголюбов и другие ответчики обязаны уплатить банку 10,9 миллиона фунтов стерлингов до 12 ноября 2019 года», – сообщила пресс-служба банка, передает РИА «Новости».

Ответчиков обязали вернуть промежуточную выплату издержек, уплаченную банком, по решению суда первой инстанции в 2018 году. «Банк должен получить 4 млн фунтов стерлингов (5,1 млн долларов) от господина Коломойского, 2 млн фунтов стерлингов (2,6 млн долларов) от господина Боголюбова и 1,5 млн фунтов стерлингов (1,9 млн долларов) от корпоративных ответчиков», – отметили в банке.

Кроме того, ответчики должны оплатить расходы банка за слушания дела в 2018 году и средства, потраченные на апелляцию. «Хотя для определения общей суммы затрат на уплату ответчиками понадобится определенное время, пока они должны уплатить 3,4 млн фунтов стерлингов (4,4 млн долларов) до 12 ноября», – сообщила пресс-служба финучреждения.

Ранее в октябре украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена возвращать Приватбанк Коломойскому.

Перед этим сообщалось, что возможный компромисс новых властей Украины с Коломойским по Приватбанку привел в бешенство МВФ и может не только лишить Киев финансов, но и политической поддержки со стороны Запада.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся Коломойский. Причиной такого решения стало якобы выведение бывшим руководством банка значительных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям. Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к бывшим владельцам банка обвинив их в мошенничестве. Высокий суд Лондона в декабре 2017 года выдал приказ об аресте активов бывших владельцев банка на сумму более 2,5 млрд долларов.

При этом Киевский суд признал незаконной национализацию Приватбанка, однако минфин и нацбанк подали апелляции на решения судов.