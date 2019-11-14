В Белом доме заявили о «прогрессе» в переговорах Трампа с Эрдоганом по С-400

Президент США Дональд Трамп считает, что достиг прогресса по российским зенитно-ракетным комплексам С-400 на переговорах с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом заявила советница американского лидера.

Об этом сообщает ТАСС.

Между тем, Эрдоган заявил, что Турция не сможет отказаться от российских С-400.

Трамп предлагал Турции отказаться от С-400 за 100 млрд долларов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом предложении.

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