Анонсированы морские учения России, Китая и ЮАР

Российско-китайско-южноафриканские морские учения по борьбе с пиратами и террористами пройдут в конце ноября, в них примет участие российский ракетный крейсер «Маршал Устинов», рассказали в пресс-службе Северного флота.

«В конце месяца состоится военно-морское учение с военными моряками Китая и ЮАР, в ходе которого североморцы во взаимодействии с иностранными коллегами отработают противопиратские и антитеррористические операции на море, а также действия по оказанию помощи потерпевшим бедствие», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы СФ.

Там добавили, что в преддверии учений «Маршал Устинов» встретился в Атлантическом океане со средним морским танкером «Вязьма» и спасательным буксиром «СБ-406», пополнил запасы пресной воды и топлива.

Напомним, в июне газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему главными кораблями ВМФ останутся советские «старики».

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