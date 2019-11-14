Грузия отказала Кадырову в строительстве дороги из Чечни

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по России Зураб Абашидзе заявил, что Тбилиси не рассматривает возможность строительства автодороги из Чечни в Грузию, что предложил сделать лидер Чечни Рамзан Кадыров, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

«Этот вопрос нигде не рассматривался. Ни в одном формате. И ничего не планируется. Никаких разговоров об этом с правительством России не ведется», – заявил специальный представитель премьер-министра Грузии интернет-порталу «Квира» («Неделя»).

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что строительство автомобильной дороги между Россией и Грузией через Чечню имеет большое значение для всего Кавказа: «Это крайне необходимая для нас и для Кавказа дорога. На самом деле от Итум-Кали (село в горах на юге Чечни) до Грузии ехать 40-50 минут, оттуда ты доезжаешь через Турцию до Европы... Поэтому, я думаю, в ближайшем будущем мы должны эту дорогу открывать и налаживать отношения с нашими соседями, в частности, Грузией», – сказал он.

28 ноября в Праге состоится очередная встреча Зураба Абашидзе с российским сенатором, экс-заместителем главы МИД Григорием Карасиным. Эти переговоры ведутся с 2013 года.

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