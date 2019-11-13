Кадыров предложил построить дорогу между Чечней и Грузией

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что строительство автомобильной дороги между Россией и Грузией через Чечню имеет большое значение для всего Кавказа.

«Это крайне необходимая для нас и для Кавказа дорога. На самом деле от Итум-Кали (село в горах на юге Чечни) до Грузии ехать 40-50 минут, оттуда ты доезжаешь через Турцию до Европы... Поэтому, я думаю, в ближайшем будущем мы должны эту дорогу открывать и налаживать отношения с нашими соседями, в частности, Грузией», – приводит слова Кадырова РИА «Новости».

Он выразил надежду, что в руководстве Грузии появятся люди, «которые знают историю, знают, как мы жили и как жили наши предки».

Кадыров подчеркнул, что поднимает вопрос строительства дороги для того, чтобы донести до власти необходимость его решения в перспективе. «Мы эти вопросы поднимаем, чтобы нас слышали. Это не значит, что если сегодня подняли, завтра же он решится. Мы говорим, что есть необходимость и желание улучшить жизнь людей, чтобы в последующем соответствующие ведомства прорабатывали этот вопрос», – заметил глава республики.

По словам Кадырова, «вопрос строительства дороги между Чечней и Грузией носит политический характер».

Напомним, в среду на федеральной трассе «Кавказ» состоялось открытие моста между Чечней и Дагестаном.

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