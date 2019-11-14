Бизнесмена задержали за мошенничество с протезами паралимпийца

Следователи задержали бизнесмена Валерия Перевозникова, заставившего члена паралимпийской сборной России по волейболу взять кредит в 5 млн рублей для приобретения протезов ноги и присвоившего эти деньги, сообщили в СК.

«Главным следственным управлением СК предъявлено обвинение предпринимателю Валерию Перевозникову в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Перевозников задержан, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», – передает ТАСС сообщение СК.

По информации следствия, в апреле 2017 года Перевозников предложил спортсменке изготовить протезы ног, для чего она взяла кредит в размере более 5 млн рублей. Деньги были перечислены на расчетный счет водителя Перевозникова, который распорядился ими по собственному усмотрению, а протезы девушка так и не получила.

Напомним, 11 октября Россию официально пригласили на Паралимпийские игры в Токио.