Россию официально пригласили на Паралимпийские игры в Токио

От Международного паралимпийского комитета получено официальное приглашение на Паралимпиаду–2020, которая пройдет в Токио, сообщил Паралимпийский комитет России.

Приглашение подписано президентом МПК Эндрю Парсонсом, а также президентом оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр «Токио–2020» Есиро Мори, передает ТАСС.

Число российских паралимпийцев, которые примут участие в соревнованиях, будет определятся в соответствии с квалификационными критериями. Ожидается, что примерно 300 россиян примут участие в 18–20 видах спорта.

Шефом миссии сборной России на Паралимпиаде станет первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

Напомним, Международный паралимпийский комитет восстановил членство Паралимпийского комитета России.

На Паралимпиаде 2018 года российские спортсмены могли выступать только в нейтральном статусе.