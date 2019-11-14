СК предостерег от публикации недостоверной информации о трагедии в Благовещенске

Следственный комитет напомнил СМИ, что достоверной информацией о ходе расследования владеют только представители следственных органов, которые ведут уголовное дело. Причиной напоминания стало появление в прессе недостоверных сообщений о трагедии в колледже в Благовещенске.

«Следственный комитет предостерегает журналистов от распространения недостоверных сведений, которые могут нанести вред участникам уголовного судопроизводства, в том числе потерпевшим, и способствовать формированию у граждан неверного представления о произошедших событиях», – заявили в СК.

Там также отметили, что намерены «оперативно информировать общественность о ходе расследования этого преступления, но исключительно в рамках действующего законодательства и в объеме, не противоречащем интересам следствия».

В четверг утром 19-летний Данил Засорин открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. Когда на место происшествия прибыли полицейские, он вступил с ними в перестрелку, был заблокирован в аудитории и покончил с собой.

В результате стрельбы погибли два человека, включая самого стрелка, трое пострадали. Двое пострадавших несовершеннолетних прооперированы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений». Следователи проверяют систему охраны колледжа.