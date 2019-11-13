Вице-президент Союза журналистов: Киев никак не сможет навредить Владимиру Соловьеву

«Они собираются похитить Соловьева? Потребуют выдать его Киеву? И вообще на основании чего выдвинуты обвинения? Чтобы понять это, мы уже направили запрос в украинские силовые структуры», – сообщил газете ВЗГЛЯД вице-президент СЖР Тимур Шафир, комментируя открытие на Украине уголовных дел против журналиста Владимира Соловьева.

Вице-президент Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов Тимур Шафир убежден, что Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовные дела против Владимира Соловьева лишь по той простой причине, что это «один из наиболее ярких российских журналистов».

«На эфирах Соловьева регулярно затрагивается проблематика взаимоотношений России и Украины, и другие процессы в соседней республике. Для украинских депутатов, вроде Гончаренко, Соловьев стал очень удобной мишенью, которая вроде бы на виду, но попасть в которую невозможно. Зато об этом можно прокричать в своем Facebook и Twitter», – сказал Шафир.

Собеседник отмечает, что в последние годы Украина стала страной, где многие местные и иностранные журналисты подвергаются гонениям. «Только сейчас освободился наш коллега Кирилл Вышинский, который провел в украинских застенках более 400 дней. Целый ряд не только российских, но и украинских журналистов, таких как Василий Муравицкий, до сих пор подвергается репрессиям», – добавил Шафир.

Самой печальной страницей в современной украинской истории Шафир назвал убийство нескольких журналистов, в том числе Олеся Бузины и Павла Шеремета. «То, что происходит на Украине со СМИ и журналистами, вызывает огромную озабоченность. И на фоне всего этого выдвигается обвинение в адрес Владимира Соловьева о покушении на территориальную целостность. Не абсурд ли это? Обосновано ли логически?», – риторически спрашивает Шефир.

Самое парадоксальное, добавил он, что это обвинение появилось на фоне принятого Верховной радой законопроекта о продаже украинских земель. «По данным социологов, более 73% украинцев выступают против продажи земель. Люди обоснованно боятся, что это может привести к непредсказуемым последствиям», – напомнил журналист. Он предлагает сыщикам поискать тех, кто покушается на территориальную целостность Украины, среди инициаторов подобной земельной реформы.

Шафир убежден, что СБУ в итоге никак не сможет навредить Соловьеву. По его словам, в списке единственный инструмент, которым в Киеве могут навредить телеведущему, – это портал «Миротворец», куда теперь могут внести имя Соловьева. Но там числится уже много российских журналистов, в том числе и сам Шафир. Чтобы разобраться в происходящем, СЖР уже направил запрос в украинские силовые структуры. «Очевидно, что ответ не будет структурированным, но мы хотим хотя бы понять, на основе какой логики движутся эти юридические процессы», – подытожил вице-президент СЖР.

О возбуждении двух уголовных дел в отношении Соловьева ранее объявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, который ранее жаловался на журналиста в СБУ. Депутат надеется, что теперь Соловьев «ответит за свои дерзкие слова о территориальной целостности Украины». Сам Соловьев назвал это дело преследованием наследниками Бандеры и Шухевича «еврея, борца с нацизмом».

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