Росстат заявил о росте ВВП России на 1,7% в третьем квартале

Росстат сообщил, что в третьем квартале 2019 года ВВП России составил 1,7%, а общий рост за девять месяцев 2019 года равен 1,1%.

В Росстате отметили, что наибольший вес и темпы роста в период с января по сентябрь имели пассажирооборот, сельское хозяйство и промышленность. Так, рост в сфере пассажирооборота составил 6,2%, в сфере промышленности – 2,9%, в сфере сельского хозяйства – 5,1%, передает Regnum.

Кроме того, значительно увеличились показатели оптового товарооборота (+3,8%), особенно внутренней и внешней торговли газом.

«Три сегмента с наибольшим весом, которые внесли самый существенный вклад в эту цифру в третьем квартале: это сельское хозяйство, промышленность, включая добычу полезных ископаемых, которая растет высокими темпами в течение всего 2019 года, и оптовый товарооборот», – отметил глава Росстата Павел Малков, передает агентство «Прайм».