Губернатор Курской области призвал прислушиваться к критике

Губернатор Курской области Роман Старовойт провел экскурсию по важнейшим инфраструктурным объектам Курска для блогера и урбаниста Ильи Варламова и заявил о необходимости прислушиваться даже к резкой критике.

По словам Старовойта, он рассказал Варламову о своих планах по благоустройству Курска, развитию транспорта и созданию современной общедоступной городской среды. Отдельно речь зашла и о программе реновации исторического центра #Курск2032, которую готовят к 1000-летию столицы области.

Вместе с губернатором Варламов побывал на Курском электроаппаратном заводе (КЭАЗ), помещения которое также попадают под реновацию. Делясь впечатлениями от общения с Варламовым, Старовойт сообщил, что тот «ярко и открыто высказывает свое мнение о развитии российских городов».

«Я не со всем согласен, но считаю, что даже к резкой критике всегда нужно прислушиваться», – передает REGNUM слова губернатора.

«Наша самая главная задача сейчас – сделать Курск комфортным, доступным и безопасным для всех жителей», – написал Старовойт в Instagram.