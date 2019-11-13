Россия заявила США протест в связи с экстрадицией Буркова

Российское посольство в Вашингтоне направило в госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией из Израиля россиянина Алексея Буркова.

Дипломаты заявили, что «предприняли решительный демарш» по поводу развязанной Вашингтоном «охоты» за россиянами по всему миру.

«В направленной в госдепартамент ноте потребовали строгого соблюдения американской стороной действующих двусторонних обязательств», – заявили в посольстве, передает РИА «Новости».

Дипломаты добавили, что находятся в контакте с родственниками Буркова в России, и планируют навестить россиянина в ближайшее время.

Ранее спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов принял временного поверенного в делах Израиля в Москве Якова Ливне и высказал в разговоре «крайнее сожаление» в связи с решением Тель-Авива выдать россиянина Алексея Буркова США.

Гражданина России задержали в Израиле по запросу США в 2015 году – его подозревают в преступлениях в компьютерной сфере.

Осенью 2019 года был подписан ордер на экстрадицию Буркова в США, однако процесс был отложен в связи с обращением семьи осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар. Семья рассчитывала на обмен заключенными, однако позже отозвала свое прошение.