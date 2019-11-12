МИД России упрекнул Израиль за экстрадицию Буркова

Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов принял временного поверенного в делах Израиля в Москве Якова Ливне и высказал в разговоре «крайнее сожалении» в связи с решением Тель-Авива выдать россиянина Алексея Буркова США.

«С российской стороны было высказано крайнее сожаление решением израильских властей выдать российского гражданина Буркова США вопреки имеющемуся запросу российских компетентных органов на его экстрадицию на Родину и отмечено, что такие действия идут вразрез с конструктивными партнерскими отношениями, которые динамично развиваются в последние годы между Россией и Израилем», – говорится в сообщении на сайте МИД.

Также обсуждалось «осложнение ситуации в палестино-израильских делах».

Россиянин Алексей Бурков был экстрадирован в США во вторник. Он находится под стражей в ожидании заседания суда.

Гражданина России задержали в Израиле по запросу США в 2015 году – его подозревают в преступлениях в компьютерной сфере.

Осенью 2019 года был подписан ордер на экстрадицию Буркова в США, однако процесс был отложен в связи с обращением семьи осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар. Семья рассчитывала на обмен заключенными, однако позже отозвала свое прошение.

Бывший посол Израиля в Москве Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что Тель-Авив в ситуации с Бурковым решил «не ссориться с Америкой».

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