Постпредство России при ОБСЕ вступилось за Соловьева перед Украиной

Начало уголовного производства на Украине против российского журналиста Владимира Соловьева является демонстрацией намерений Украины наращивать неправомерное давление на СМИ, говорится в сообщении постоянного представительства России при ОБСЕ.

«Открытие уголовного производства на Украине против российского журналиста В.Соловьева за его высказывания – очевидная демонстрация намерений Украины наращивать неправомерное давление на СМИ, намеренно увеличивать прямые риски для их безопасности», – следует из сообщения в Twitter.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины возбудила два уголовных дела в отношении российского телеведущего Владимира Соловьева. Сам журналист, комментируя возбужденные против него дела, заявил, что «наследники Бандеры и Шухевича преследуют еврея, борца с нацизмом».