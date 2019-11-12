В Сети появились сообщения о расстреле демонстрантов в Сирии турецкими войсками

В Сети появилось видео, на котором умирает женщина, якобы застреленная турецкими военнослужащими. Утверждается, что это мирная жительница Кобани, которая вместе с другими людьми протестовала против нахождения ВС Турции на территории Сирии.

«Турецкая армия открыла огонь по группе безоружных гражданских лиц, которые протестовали против турецких оккупантов в Кобани», – пишет военный эксперт Бабак Тахваи в своем Twitter, публикуя видео, на котором умирает одна из женщин-демонстрантов якобы от полученных в результате стрельбы со стороны турецких военных ранений.

#BREAKING: #Turkish Army opened fire at a group of unarmed civilians who were protesting against the Turkish occupiers in #Kobani/#Kobane, NE #Syria. Video shows one of the protesters shot in Torso. She died moments later. pic.twitter.com/RVsQFSSBwy — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) November 12, 2019

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором жители населенного пункта Кобани закидали камнями российско-турецкий патруль. Позже также было опубликовано видео, на котором курды забросали конвой России и Турции краской.