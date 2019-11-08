Курды забросали российские броневики краской

Курды закидали краской российско-турецкий патруль в районе Хасеке на северо-востоке Сирии.

Видео случившегося было опубликовано в интернете.

A Turkish military vehicle baring traces of objects and liquids thrown at it by Kurdish protesters, takes part in a joint Turkish-Russian patrol near the town of Al-Muabbadah in the northeastern Syrian Hassake province on November 8, 2019.

Delil SOULEIMAN / AFP pic.twitter.com/R95LgFl4Ge — Kurdistan voice news (@0000rizgar4545) 8 ноября 2019 г.

Также пострадали и патрули в районе города Дерик.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором жители населенного пункта Кобани закидали камнями российско-турецкий патруль.