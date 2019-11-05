Российско-турецкий патруль закидали камнями в Кобани

Местные жители закидали камнями российско-турецкий патруль в районе сирийского населенного пункта Кобани, сообщают в соцсетях.

В интернете опубликованы видео случившегося.

В Кобани живут в основном курды.

Напомним, турецкая сторона хочет создать зону безопасности в Сирии при помощи совместного патрулирования.

Thus, the people of the village of #Alishar in #Kobani received Turkish patrols pic.twitter.com/6oJWOaXWB0 — MOHAMMED HASSAN (@MHJournalist) November 5, 2019

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что меморандум России и Турции реализуется не без труда, но другого спопоба сохранить суверенитет Сирии нет.

Отметим, что в Сети также было опубликовано видео, на котором жители города Камышлы на сирийско-турецкой границе забрасывают камнями военные машины, эвакуирующие американские войска.