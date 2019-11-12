Объявлена победительница конкурса «Мисс Интернешнл – 2019»

В прошедшем в Токио 59-м международном конкурсе красоты «Мисс Интернешнл» победила представительница Таиланда Бинт Сайрисорн.

Как сообщается на официальной странице конкурса в Instagram, Сайрисорн по профессии фармацевт. В сентябре она стала обладательницей титула «Мисс Таиланд».

«Мисс Интернешнл» – один из наиболее популярных мировых конкурсов красоты. Он входит в четверку престижнейших мировых состязаний наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс Земля» и «Мисс мира», передает РИА «Новости».

Основная идея конкурса – всемирный праздник красоты, где оценивается не только внешность участниц, но и их нравственные качества.