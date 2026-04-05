Fox News сообщил о пожаре бензовоза с 30 тыс. литров топлива в Мичигане

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бензовоз, перевозивший 30 тыс. литров топлива, загорелся на шоссе U.S. 131 в штате Мичиган после дорожно-транспортного происшествия, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News. Инцидент произошел утром в субботу: по данным телеканала, цистерна с топливом врезалась в стену и сразу вспыхнула.

Для борьбы с огнем использовалась специальная машина, распыляющая пену. По словам заместителя начальника отдела местной пожарной охраны Джека Джонсона, «в цистерне, которая врезалась в стену, находилось 8 тыс. галлонов бензина. Она горела довольно долго, прежде чем нам удалось взять огонь под контроль, используя нашу пену без фтора».

В результате пожара были временно перекрыты несколько полос движения на шоссе. Власти пока не называют причин возгорания и не уточняют, сколько времени потребуется для полной расчистки дороги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на трассе «Ростов – Таганрог» в Ростовской области с участием бензовоза и четырех легковых автомобилей произошло крупное ДТП. В результате этой аварии три человека погибли, а двое получили травмы. В штате Мичиган автомобильный тягач врезался в затор на межштатной автомагистрали и спровоцировал гибель четырех человек.