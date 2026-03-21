ГАИ: Бензовоз спровоцировал смертельное ДТП под Ростовом

ГАИ: Бензовоз спровоцировал смертельную аварию под Ростовом

Tекст: Тимур Шайдуллин

Потерявший управление из-за неисправности переднего левого колеса бензовоз стал причиной крупной аварии днем в субботу на трассе «Ростов – Таганрог» в Ростовской области. Трагедия случилась из-за того, что бензовоз выехал на встречную полосу, передает РИА «Новости». Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, бензовоз DAF, груженный топливом, столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями.

В результате аварии произошел разлив топлива и возгорание автомобилей. На месте происшествия погибли три человека, еще четверо получили травмы различной степени тяжести. Спасатели и медики оперативно прибыли на место ДТП, ликвидировали возгорание и оказывают помощь пострадавшим.

Движение на участке дороги временно ограничено, причины и обстоятельства аварии уточняются. По словам представителей Госавтоинспекции, состояние пострадавших оценивается как тяжелое, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб и следователи.

Ранее в Батайске три легковые машины столкнулись на перекрестке, семь человек были госпитализированы, среди них четверо детей.

А 18 февраля на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области также случилось ДТП с участием бензовоза, который столкнулся с рейсовым автобусом, тогда четверо пассажиров получили травмы и были госпитализированы.