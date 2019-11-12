На Украине заявили о готовности к отмене санкций против России

Украина уже пять лет готова к тому, что санкции против России будут сняты, заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

«Если это произойдет, то лавина «зрады» сойдет однозначно. Но главное для нас – мы готовы к любому сценарию. И мы понимаем, что это может произойти», – заявил политик в интервью «РБК-Украина».

По его словам, если снятие антироссийских санкций все-таки произойдет, Украина должна получить за такое решение «максимальный уровень компенсации в любой форме». Этот вопрос подлежит обсуждению на российско-украинских переговорах, отметил Кулеба.

Вице-премьер считает, что если санкции будут сняты, это остановит рассуждения о позиции западных стран в отношении Украины. И главная задача украинской дипломатии – быть готовой к данному развитию событий.

Ранее украинцы из разных стран призвали признать Крым российским. Также представители украинской диаспоры заявили, что Крым в мире все чаще воспринимают как часть России.

В сентябре была опубликована стенограмма июльского разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Американский лидер там критиковал ФРГ за оказание недостаточного содействия Украине, а Зеленский обвинил Берлин и Париж в несоблюдении санкций в отношении России.