Министр обороны Боливии подал в отставку

Министр обороны Боливии Хавьер Савалета подал в отставку в связи с непрекращающимися в стране протестами.

«Соотечественники, сегодня <...> я подаю в отставку с поста министра обороны», – заявил Савалета, сообщает ТАСС.

Министр отметил, что «он и главнокомандующий ВС (подавший в отставку президент Эво Моралес) никогда не отдавали приказ солдатам и морякам поднять оружие против своего народа и никогда не отдадут». «Если теперь военные используют оружие против народа, ответственность за это будет лежать на тех, кто принял это решение», – сказал Савалета.

Кроме того, он призвал кандидата на пост президента Карлоса Месу и лидера протестов против переизбрания Моралеса Луиса Фернандо Камачо не допускать эскалации конфликта.

Напомним, на фоне беспорядков президент страны Эво Моралес лишился поддержки армии и крупнейшего в стране профсоюза. Он объявил об отставке, обвинил противников в госперевороте и попросил убежища в Мексике. Об отставке также объявил вице-президент Альваро Гарсиа Линера и несколько министров.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Боливии.