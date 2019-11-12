В Совфеде придумали наказание для разведенных родителей

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12 ноября, вторник | Последнее обновление — 08:51 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:МИД отреагировал на «российский след» в гибели сооснователя «Белых касок»
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Россия перестала зависеть от цен на нефть
Три сценария жизни свергнутых правителей
«Дело Соколова» показало тревожную особенность российского общества
Сбежавшие в Лондон русские олигархи объявлены врагами Британии
Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы
Общество должно быть толерантно к публичному кормлению грудью
Николай Гурьянов, журналист
Грудное вскармливание – это максимально красиво. Насколько красивыми вообще могут быть явления. И кажется невероятным, что у кого-то этот процесс может вызывать неприятие и даже желание запретить его. Подробности...
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Арабская весна может грянуть и в ноябре
Андрей Манчук, политолог
В Ливане уже несколько недель продолжаются массовые протесты под социальными лозунгами. Их уникальность в том, что протесты объединили практически все политические, конфессиональные и этнические силы этой маленькой странной страны. Подробности...
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Как справляться с произволом западных интернет-гигантов
Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Китай смог добиться уважения от самых разных мировых брендов, раз за разом «нагибая» их; что же тогда должно случиться еще с нами и у нас, чтобы, наконец, открылись глаза и в России? Подробности...
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Сборка первого серийного самолета Су-57
Появились кадры сборки первого серийного истребителя Су-57, проходящей в Комсомольске-на-Амуре на авиазаводе им. Гагарина. Замминистра обороны Алексей Криворучко пообещал, что самолет поступит в ВКС уже к концу года, а в следующем году армия получит еще один такой истребительПодробности...
На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года
На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовуюПодробности...
В России празднуют День народного единства
В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентовПодробности...
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