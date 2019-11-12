В Совфеде придумали наказание для разведенных родителей

Родители должны понести административную ответственность за запрет детям видеться с близкими родственниками или отказ выполнять решение суда о передаче ребенка после развода, считает глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Согласно законопроекту Кутепова, в подобных случаях отец, мать или другой законный представитель ребенка будет наказан штрафом до 5 тыс. рублей или арестом до пяти суток, передает «Парламентская газета».

Эта мера будет применена, если нарушителя уже привлекали к административной ответственности, однко он все равно не исполняет предписание суда.

Поправки предлагается внести в ст. 5.35 КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Кутепов отметил, что эти меры против нарушителей уже прописали в 2011 году в статье КоАП, но он считает, что данная норма почти не работает, так как ответственность наступает за повторное правонарушение, а в жизни такие действия носят длящийся характер.

По его мнению, повышенная ответственность за неисполнение судебных решений по спорам, связанным с детьми, позволит эффективно наказывать нарушителей.

Сенатор планирует направить проект на согласование в правительство 12 ноября.

Ранее сообщалось, что число браков и разводов в России снизилось до 30-летнего минимума. Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, что мешает сделать нормой семью с тремя детьми.

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