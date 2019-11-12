Лавров встретился с французской оппозицией в Париже

В резиденции российского посла в Париже глава МИД России Сергей Лавров встретился с представителями французского гражданского общества, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.

Захарова сообщила в Facebook, что следующий день «будет наполнен встречами уже с французским официозом».

Как передает ТАСС, среди приглашенных в резиденцию посла были «представители несистемной оппозиции Франции».