Лукашенко оказался любимым мировым лидером среди украинцев

Социологическая группа «Рейтинг» провела опрос, в ходе которого изучила отношение украинцев к мировым лидерам. Выяснилось, что лучше всего на Украине относятся к президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Согласно результатам опроса, 66% украинцев заявили, что среди лидеров других стран лучше всего относятся к Лукашенко, противоположного мнения придерживаются 15%, сказано на сайте Социологической группы «Рейтинг».

Кроме того, 60% граждан Украины положительно воспринимают канцлера Германии Ангелу Меркель, отрицательно – 17%. Также в рейтинг попали главы Польши Анджей Дуда (48% украинцев относятся положительно), Франции Эммануэль Макрон (39%), США Дональд Трамп (30%) и Турции Реджеп Тайип Эрдоган (28%). В список вошли премьер-министр Канады Джастин Трюдо (38%) и Великобритании Борис Джонсон (33%).

Российский лидер Владимир Путин, в отличие от иностранных коллег, получил поддержку только 15% украинцев, при этом 71% граждан относятся к нему отрицательно.

Данный опрос проходил с 29 октября по 4 ноября 2019, в нем приняли участие 3000 респондентов старше 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 1,8%.

Ранее Лукашенко на саммите глав государств СНГ в Ашхабаде призвал лидеров стран СНГ поддержать действующую власть Украины.