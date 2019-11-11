Посольство России раскритиковало Израиль за решение об экстрадиции Буркова

Российское посольство в Тель-Авиве выразило сожаление в связи с решением Израиля экстрадировать в США россиянина Алексея Буркова, который содержался в израильской тюрьме с 2015 года.

«Сожалеем о принятом израильскими властями решении. Этот шаг не выдерживает критики ни с юридической, ни с гуманитарной, ни с политической точек зрения, ведет к нарушению прав российского гражданина, а также является отступлением израильской стороной от своих международных обязательств», – передает ТАСС заявление российского посольства.

В дипмиссии отметили, что это решение не способствует развитию российско-израильских отношений, а также вызывает сомнения в том, что власти Израиля способны «обеспечить безопасность и права посещающих страну российских граждан».

Бурков был задержан 13 декабря 2015 года по запросу США при выезде из Израиля. 30 октября министр юстиции Израиля Амир Охана подписал ордер на его выдачу Соединенным Штатам, однако 1 ноября Верховный суд Израиля наложил временный запрет на экстрадицию гражданина России после того, как семья осужденной на российской территории израильтянки Наамы Иссахар подала в Высший суд справедливости петицию с расчетом на обмен заключенными.

3 ноября защита россиянина подала апелляцию на решение об экстрадиции в США, однако 5 ноября семья Иссахар отозвала свое прошение. 10 ноября Высший суд справедливости Израиля отклонил прошение Буркова не экстрадировать его в США. Это решение окончательное.