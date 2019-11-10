Украина решила потребовать от Польши отпустить лидера националистов

Украина потребует от Польши освободить одного из лидеров радикальной организации «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО*) Игоря Мазура, заявил украинский посол Андрей Дещица.

Киев хочет взять Мазура на поруки, передает РИА «Новости».

Дещица сообщил в Facebook, что за последние два года в Польше «зафиксировано до 10 случаев», когда Москва «использует международные правоохранительные органы» якобы для «политических преследований».

Посол отметил, что пока Польша ни одного из задержанных украинцев «России не передала».

Польские пограничники в субботу на основании запроса из России задержали Мазура, подозреваемого в причастности к деятельности незаконных бандформирований в 1994-1995 годах на территории Чечни.

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