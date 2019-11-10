У самолета из Запорожья загорелось шасси в Египте

В аэропорту Шарм-эш-Шейха у самолета украинской авиакомпании SkyUp Airlines загорелось шасси, сообщает министерство гражданской авиации Египта.

Самолет «прибыл из Запорожья». Во время приземления у него произошла утечка масла в стойке шасси. В результате загорелась одна из шин.

Пострадавших нет, пожар потушен, передает РИА «Новости».