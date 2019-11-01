Эксперт: В России нехватка врачей среднего уровня

В России есть звезды медицины, ни в чем не уступающие зарубежным коллегам. Но большинство – врачи, которые лишь формально могут помочь пациенту. Чтобы радикально улучшить ситуацию в первичном звене, нужен новый костяк, сильный средний уровень докторов, заявил газете ВЗГЛЯД врач Ярослав Ашихмин, комментируя объявленную властями реформу первичного звена здравоохранения.

«Ситуация со здравоохранением в России только выглядит лучше. Я бы сравнил это с нарисованным очагом папы Карло. Помните, Буратино его носом проткнул – попал туда, а что дальше? Так и здесь. Ты попал, пришел, даже руки помыл, тебе улыбнулись, а что дальше? Где оказание медицинской помощи?», – сказал советник гендиректора фонда Международного медицинского кластера, врач-кардиолог Ярослав Ашихмин.

Придя в российскую поликлинику, «человек может технически дойти до врача-терапевта, но это может и не принести никакого эффекта», полагает Ашихмин. «А за границей, если ты попал, то можешь рассчитывать на результат», – считает собеседник. По его оценке, например, во Франции очень хорошо развита система первичной диагностики, в том числе сканирования внутренних органов. «Если у пациента рак, непроходимость кишечной полости, то человек быстро попадает к тому специалисту, который ему нужен», – подчеркнул Ашихмин.

«У нас во многом все ограничивается принципом: ты дошел до врача, и это уже – здорово. Но по сути медицинские услуги оказываются фейком, – считает собеседник. – Ты в Москве и к специалисту можешь попасть, но может оказаться так, что доступ есть, а дальше-то что? Врач скажет: «Какие-нибудь таблетки принимаешь? Принимай. Не умираешь – ну и ладно».

По мнению собеседника, «беда и главное отличие нашей системы здравоохранения от западной – в том, что у нас нет врачей среднего уровня». «Либо у нас есть звезды – прекрасные известные врачи, которые ничуть не хуже, чем западные. Либо это те, кто лишь формально оказывает помощь больным. А там есть сильный костяк, сильный средний уровень», – пояснил он.

«Раньше считалось, если врач пациента не пощупал, не понюхал, не погладил, он его не увидел. А сейчас? Интернатуру убрали. Получил диплом – и тебя тут же посадили на первичный прием, шансов сделать этот прием качественным просто нет», – сетовал ранее в интервью газете ВЗГЛЯД глава Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, врач-невролог Ян Власов.

Отметим, что и тема «приближения» врачей к людям, доступности медицинских услуг (в том числе, услуг узких специалистов, таких, как, например, онкологи) постоянно всплывает во время дебатов по проблемам отечественной медицины. «В Апатитах онколог принимает всего два часа в день... Или в Калининграде – к онкологам запись расписана на три месяца вперед», – сообщила президенту Владимиру Путину во время прошлогодней «Прямой линии» волонтер-медик Алевтина Киселева.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне состоялось заседание президиума Госсовета, посвященное проблемам здравоохранения. На заседании президент Владимир Путин заявил, что объем финансирования первичного звена медицины по нацпроекту Здравоохранение недостаточен.

Решено направить на модернизацию первичного звена дополнительно 550 млрд рублей. Руководитель рабочей группы «Здравоохранение» Станислав Воскресенский уточнил, что модернизация займет пять лет: приведение в порядок центральных районных больниц, ФАП (фельдшерско-акушерских пунктов) поликлиник, которые в настоящий момент в отдельных местах – «просто в печальном состоянии и там невозможно работать». Федеральный бюджет возьмет на себя 90% финансовых обязательств по развитию системы здравоохранения в стране, добавил он.

Кроме того, Путин предложил – по аналогии со студенческими строительными отрядами – создавать студенческие медицинские отряды из волонтеров профильных вузов. Таким образом студенты получили бы необходимую практику и поучаствовали в волонтерском движении.

Комментируя призыв президента в интервью газете ВЗГЛЯД, лидер движения «Волонтеры-медиков» Павел Савчук сообщил, что такие отряды будут выезжать в отдаленные сельские акушерские пункты. В отрядах могли бы состоять волонтеры из числа ординаторов, которые уже имеют базовые знания и могут помогать врачам тестировать пациентов.