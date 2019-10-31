Волонтер: Студенческие медотряды помогут сельским врачам обследовать пациентов

Наши отряды могут выезжать в отдаленные сельские акушерские пункты. В них состоят волонтеры из числа ординаторов, которые уже имеют базовые знания и могут помогать врачам тестировать пациентов. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД лидер «Волонтеров-медиков» Павел Савчук, комментируя предложение Путина создавать студенческие медицинские отряды.

«Мы очень благодарны президенту за то, что он поддержал нашу инициативу и уделил внимание этому вопросу. Cтуденты-медики уже сейчас могут быть полезны сфере здравоохранения», – сказал председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин провел заседание Госсовета, посвященного проблемам здравоохранения. В частности, глава государства предложил – по аналогии со студенческими строительными отрядами – создавать студенческие медицинские отряды из волонтеров профильных вузов. Таким образом студенты получили бы необходимую практику и поучаствовали в волонтерском движении.

Во время заседания заместитель координатора одного из отделений «Волонтеров-медики» Софья Даниленко рассказала Путину об успешном опыте организации «павильонов здоровья» в городских парках. Она попросила главу государства дать поручение губернаторам заняться популяризацией таких павильонов. «Мне кажется, что нужно поддержать вас, так и сделаем, губернаторов попросим вам помочь», – заверил Путин.

Савчук рассказал, что подобные отряды российские студенты уже начали создавать сами. Так, отделения «Волонтеров-медиков» уже действуют в 85 регионах, а флагманский проект движения так и называется – «Добро в село».

«Мы формируем студенческие волонтерские отряды, которые выезжают в отдаленные деревни, сельские акушерские пункты. Студенты помогают врачам в обследовании пациентов, в благоустройстве. Также они проводят занятия, направленные на повышение медицинской грамотности населения и обучают людей оказанию первой помощи. В рамках этого проекта наши волонтеры-медики уже посетили две тысячи сельско-акушерских пунктов по всей стране. Но теперь, после призыва президента, уверен, начнется развитие этого движения. Волонтеры смогут помочь еще большему числу россиян, особенно в удаленных пунктах», – считает Савчук.

По его словам, движение открыто для всех желающих стать волонтером – необязательно быть студентом медицинского училища или вуза. От волонтеров иногда требуется обычная простая работа, например, покраска забора вокруг здания сельско-акушерского пункта.

«Если мы говорим про помощь врачам, то это должны быть студенты старших курсов медицинских вузов. Это волонтеры из числа ординаторов, которые уже имеют базовые знания и поэтому могут помогать врачам тестировать пациентов. Если речь идет о студентах младших курсов, то их помощь – больше организационная. Но даже они могут рассказывать людям о профилактике заболеваний, о здоровом образе жизни. Эти проблемы тоже заслуживают отдельного внимания в селах. Так что каждому студенту найдется свое место», – подытожил Савчук.