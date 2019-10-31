Путин предложил создавать студенческие медицинские отряды

Президент России Владимир Путин предложил по аналогии со студенческими строительными отрядами создавать студенческие медицинские отряды из волонтеров из профильных вузов. Он считает, таким образом студенты получили бы необходимую практику и поучаствовали в волонтерском движении.

«Сейчас знаете в голову какая мысль пришла? Студенты-медики могли бы организовывать специализированные отряды, ездить по стране и оказывать людям помощь и поддержку, на том уровне, конечно, на котором они могут это делать», – передает слова Путина ТАСС.

В пример он привел успешный опыт студенческих стройотрядов.

В свою очередь заместитель регионального координатора Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Софья Даниленко рассказала Путину об опыте организации «павильонов здоровья» в городских парках, которые позволили, по ее словам, «приблизить медпомощь к людям» с помощью быстрой диспансеризации, профилактических бесед и консультаций. В таких шатрах людей консультируют на добровольной основе.

Даниленко попросила Путина дать поручение главам субъектов Федерации, чтобы они занялись популяризацией таких «павильонов здоровья».

«Мне кажется, что нужно поддержать вас, так и сделаем, губернаторов попросим вам помочь», – заверил глава государства.