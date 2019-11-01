Четыре человека объявлены в розыск после перестрелки на хуторе в Ростовской области

После перестрелки с пятью жертвами на хуторе Чернозубовка в Ростовской области в розыск объявлены четыре человека, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по региону.

«Четыре человека в розыске», – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Напомним, перестрелка на хуторе Чернозубовка, в ходе которой погибли пять человек, произошла в результате конфликта между семьями Бациевых и Дакишвили из-за участков для выпаса скота. Позже суд в Ростове на два месяца арестовал одного из подозреваемых в убийстве.