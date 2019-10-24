Арестован один из подозреваемых в убийстве при перестрелке в ростовском хуторе

Суд в Ростове на два месяца арестовал одного из подозреваемых в убийстве в хуторе Чернозубовка, где в результате конфликта погибли пять человек.

Об этом сообщает ТАСС.

Перестрелка, в ростовском ходе которой погибли пять человек, произошла в результате конфликта между семьями Бациевых и Дакишвили, которые не могли поделить участки для выпаса скота.