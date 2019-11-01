Страны ШОС предупредили об угрозе проникновения терроризма

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Бум ипотечного кредитования подходит к концу

Для сокращения выдачи подешевевшей ипотеки есть причиныФото: Нина Зотина/РИА «Новости»
Ипотечный бум, который наблюдался в последние два года, сходит на нет. Парадоксально, что это случилось на фоне самого сильного снижения ставок по кредиту за последние шесть лет. Эксперты считают, что это не временное явление, а тренд – больше рынок ипотеки расти не будет. Почему россияне решили поставить на паузу покупку жилья в самое удачное для этого время?  Подробности...
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Россияне стали забывать о трудном прошлом

Оправдание трудностями 90-х годов уже давно не работаетФото: И. Носов/РИА Новости
На заседании президиума Госсовета в Калининграде Владимир Путин говорил не только о проблемах здравоохранения, которым было посвящено собрание. Президент затронул и более общую, но не менее важную тему – на что должна ориентироваться власть в своей работе. И это – не достижения прошлого. Подробности...
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Какие выводы нужно сделать из трагедии в Нарьян-Маре

В сентябре у подозреваемого была попытка суицида на волне злоупотребления алкоголемФото: кадр из видео
Беспрецедентные события в Нарьян-Маре будут обсуждать еще долго. Убийство ребенка на территории детского сада, совершенное алкоголиком «по книжке», не может оставить равнодушным. Уняв гнев и утерев слезы, мы должны прийти к каким-то выводам, чтобы подобное больше не повторялось. Но эти выводы гораздо проще, чем может показаться сейчас.  Подробности...
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Латвийскому правозащитнику грозит тюрьма за защиту русских

Русские правозащитники не хотят защищать своего латвийского коллегу Александра ГапоненкоФото: Grigorijlv/YouTube
«Решили отомстить за то, что я не соглашался с их определением русских как вшей». Такими словами правозащитник и общественный деятель Александр Гапоненко оценивает процесс, который возбудило против него латвийское государство. В прошлом году он уже провел за решеткой четыре месяца, теперь его хотят отправить туда снова. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Либерализм вступил в новую стадию

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Любого противника либерализма сегодня «свободная пресса» может обвинить в самых страшных грехах и начать преследовать за «аморалку». Вплоть до требования уволить с работы, выселить из района и даже лишить избирательных прав. Подробности...

Заборы не защитят детсады от психов с оружием

Николай Гурьянов, журналист
Случай в НАО – кошмар, который не укладывается в голове. Но это абсолютный форс-мажор. А значит, нельзя принимать на основе таких трагедий решения, могущие как-то ухудшить жизнь большого числа людей. Подробности...
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Американцев просят скинуться на борьбу с Путиным

Дмитрий Родионов, политолог
Американцы не первый год любые проблемы пытаются объяснить «злонамеренной деятельностью» России и лично Путина. Россия и в выборы вмешивается, и Европу запугивает. Но поведение «демократа» Джо Байдена даже на этом фоне выглядит смешным. Подробности...
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              Страны ШОС предупредили об угрозе проникновения терроризма

              1 ноября 2019, 08:41

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Опасность проникновения в страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) угроз терроризма и организованной преступности со стороны Афганистана сохраняется, в ИРА могут находиться до 10 тыс. боевиков, заявил первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько.

              Приходько заявил в преддверии заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС, что «опасность перелива угроз терроризма, экстремизма, незаконного оборота наркотиков, транснациональной организованной преступности с территории Афганистана в страны ШОС сохраняет актуальность, особенно в свете усиления афганского крыла «Исламского государства*», передает РИА «Новости».

              По разным данным, «в ИРА сейчас насчитывается до 10 тыс. боевиков ИГИЛ*, причем значительная их часть сосредоточена в северных и восточных провинциях, что имеет прямую проекцию на безопасность стран Центральной Азии».

              Он добавил, что нормализация ситуации в Афганистане имеет большое значение не только в центральноазиатском регионе, но и на всем евразийском пространстве, в связи с чем ШОС практически с момента своего основания уделяет повышенное внимание этой теме.

              В частности, руководство Исламской Республики еще с 2004 года приглашалось на встречи глав государств-членов ШОС, а в 2012 году Афганистану предоставили статус наблюдателя при Организации.

              «ШОС поддерживает усилия правительства и народа Афганистана, направленные на восстановление мира, экономическое развитие страны, купирование исходящих с ее территории вызовов и угроз. Организация выступает за наращивание сотрудничества всех заинтересованных государств и международных структур при центральной координирующей роли ООН в целях стабилизации положения в ИРА», – заявил Приходько.

              Он подчеркнул, что главное – это «осуществление мирного процесса путем политического диалога между самими афганцами и под руководством самих афганцев», и именно на это нацелен «Московский формат консультаций по Афганистану, в котором участвуют все государства-члены ШОС».

              Первый замглавы аппарата правительства отметил также, что вопрос о расширении ШОС стоит на повестке дня и нужно держать это в уме, так как присоединение новых стран позволило бы заполнить «белые пятна» на карте Организации и придало бы новый импульс сотрудничеству.

              «Первый этап присоединения к Организации новых членов прошел успешно, в формате «восьмерки» налажена эффективная работа – как с содержательной точки зрения, так и в плане количества принятых документов. Безусловно, необходимо держать в уме тему нового раунда расширения», – сказал он.

              Расширение позволило бы еще и придать «новый импульс сотрудничеству, а также более эффективно реализовывать задумки в сфере обеспечения транспортно-транзитной взаимосвязанности на евразийском континенте, решать задачи в области безопасности».

              «Вместе с тем каждый шаг должен быть тщательно просчитанным и выверенным, отвечать приоритетам укрепления, консолидации и развития Организации», – добавил Приходько.

              Он отметил, что в рамках ШОС была сформирована серьезная нормативно-правовая база, имеется значительный опыт взаимодействия в различных областях, и, соответственно, растет международный авторитет Организации, международное внимание к ней.

              Представитель правительства высказался и относительно повестки заседания, по итогам которого, как ожидается, будет утверждена новая редакция Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества до 2035 года.

              «Один из приоритетов ШОС – придание дополнительной динамики экономическому сотрудничеству. Российское председательство в ШОС будет уделять данному вопросу особое внимание. Положительные результаты в экономике есть уже сейчас. Показательно, в частности, что товарооборот России со странами ШОС в 2018 году вырос на 21% по сравнению с 2017 годом и составил 145,5 млрд. долларов. Позитивная тенденция сохраняется и в нынешнем году», – сказал он.

              Приходько напомнил, что на заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС в Душанбе в 2018 году была достигнута договоренность расширить взаимодействие на экономическом направлении за счет инноваций, электронной торговли, информационных и коммуникационных технологий.

              «Все эти задачи удалось отразить в новой редакции Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества. В итоге получился всеобъемлющий документ, который включает наши цели как в краткосрочной, так и в долгосрочной – до 2035 года – перспективе», – пояснил он.

              По его словам, в программу также вошли направления: сотрудничество в сфере финансов, транспорта, таможни, сельского хозяйства, туризма, цифровой повестки, экологии и образования.

              Реализация документа направлена не только на то, чтобы увеличить объемы взаимной торговли, «но и существенно повысить глобальную конкурентоспособность, обеспечить качественное преобразование национальных экономик государств-членов ШОС путем внедрения цифровых технологий».

              «Таким образом, будут созданы благоприятные условия для работы деловых кругов. Компании смогут наращивать свое присутствие на рынках стран ШОС, разрабатывать совместные проекты для улучшения качества жизни граждан государств-членов», – сказал Приходько.

              Ранее в Китае заявили об «особых надеждах» мира на ШОС.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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