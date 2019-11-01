В Сети высмеяли стоящего перед сидящим генсеком НАТО Зеленского

Пользователи Сети высмеяли совместную фотографию Владимира Зеленского и Йенса Столтенберга, на которой президент Украины стоит перед сидящим генсеком НАТО.

Многие пользователи сравнили украинского лидера со школьником, который стоит перед учителем, а также с официантом, который обслуживает клиента, передает РИА «Новости».

«Картина маслом – учитель и примерный ученик», – написала Светлана Захарова.

«Первый класс, вторая четверть», – отметил Андрей Пушкарев.

«Двойку в журнал пока ставлю только карандашом!» – сыронизировала Ксения Сузина.

«Официант, борщ сегодня удался. Пишу положительный отзыв вашей кухне», – пошутил Юрий Барановский.

Другие комментаторы провели аналогии с подчиненным, который получает указания от руководства.

«Стоит по стойке смирно и получает ценные указания», – заметила Инна Безбах.

«Посланец хозяина приехал. Нужно держать стойку», – написал Олег Пидгорний.

«Так вы говорите, что вам 42 и вы не лох? Записываю», – сыронизировал Николай Баранник.

Напомним, накануне генсек НАТО не предоставил Зеленскому слова на заседании в Киеве.

Ранее Столтенберг заявлял, что Россия «не имеет права» вмешиваться в принятие решения о членстве Украины в НАТО.

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