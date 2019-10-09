Турция озвучила обоснование для операции в Сирии

МИД Турции пригласил послов стран – членов Совбеза ООН для информирования о проведении операции в Сирии.

Турецкая военная операция в Сирии «основывается на нормах международного права, уставе ООН и резолюциях Совбеза ООН по борьбе с терроризмом», заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

Ранее МИД Турции вызвал посла США для информирования о ходе операции в Сирии.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган в среду заявил о начале военной операции в Сирии. По его словам, она направлена против ИГ* и «Рабочей партии Курдистана». Целью операции также является сохранение территориальной целостности Сирии, отметил турецкий президент.

Сирийское телевидение сообщило, что турецкие военные начали наносить авиаудары по двум городам.