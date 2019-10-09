Вымогавший более 60 млн рублей судья с Кубани отправлен в СИЗО

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО районного судью Краснодарского края Владимира Стародубцева, который обвиняется в покушении на мошенничество на 64 млн рублей.

«Избрать в отношении обвиняемого Стародубцева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 декабря», – сказала судья Валентина Левашова, передает ТАСС.

Ранее Стародубцев был задержан. По версии следствия, он вместе с сыном Александром и Геннадием Еременко вымогал у предпринимателя 64 млн рублей якобы для взятки судьям Краснодарского краевого суда, чтобы те приняли решение по административному делу «в котором потерпевший представлял интересы собственников спорных земельных участков».