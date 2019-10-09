Белорусская поп-звезда нарисовал пенис в российском паспорте

21-летний белорусский певец Тимофей Морозов, наиболее известный как Тима Белорусских, нарисовал пенис в паспорте фанатки, которая попросила у него автограф.

«Когда дают в паспорте расписаться, какой-нибудь дурачок может письку нарисовать», – сказал Белорусских в видео, которое опубликовано в его Instagram.

Однако после певец решил исправить ситуацию и расписался поверх своего рисунка.

Ранее сообщалось, что «Незабудка» Тимы Белорусских попала в список песен, текст которых чаще всего искали в интернете.