«Яндекс» назвал песню с самым разыскиваемым в Сети текстом

Российские пользователи поисковика «Яндекс» в течение года чаще всего искали текст песни группы Kazka «Плакала», свидетельствуют данные обзора статистики запросов пользователей «Яндекса».

Популярность запросов в период с 27 сентября 2018 года по 27 сентября 2019 года оценивалась по 100-балльной шкале: чем выше частота запроса, тем выше балл, передает ТАСС.

Композиция «Плакала» получила наивысший балл (100). В рейтинг на основе популярных запросов со словами «текст» и «песня» также вошли композиции «Детство» Rauf & Faik (36), «Незабудка» Тима Белорусских (29), «Юморист» Face (24), «Зацепила» Артура Пирожкова (17), «День Победы» в исполнении Льва Лещенко (17).

Среди самых популярных клипов в тот же период пользователи искали клип Little Big - Skibidi (100), «Алкоголичка» Артура Пирожкова (97), Ibiza Филиппа Киркорова и Николая Баскова (58).

Рейтинг на основе самых популярных запросов со словами «научиться» и «играть» возглавила гитара (100), фортепиано получило 17 баллов, синтезатор и гармонь набрали за год по восемь баллов, укулеле - семь.

Самыми популярными запросами с вопросительными словами и словом «музыка» стали обращения: «какие бывают стили в музыке» (100), «какая музыка сейчас популярна» (93), «что такое классическая музыка» (45), «кто написал музыку к балету Щелкунчик» (35), «кто такой меломан в музыке» (24).

Московские пользователи поисковика, согласно приведенным данным, чаще всего в течение года интересовались концертами групп Rammstein (100), «Ленинград» (73), Metallica (60), «Руки Вверх!» (54).

Напомним, 3 сентября певец и композитор Игорь Николаев, написавший текст песни «Третье сентября» для певца Михаила Шуфутинского, рассказал о том, что именно происходило в этот день.