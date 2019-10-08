Анонсирована встреча Путина с новыми губернаторами

Президент России Владимир Путин 9 октября встретится с 19 новыми губернаторами и обсудит с членами правительства совершенствование механизмов контрольно-надзорной деятельности, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин «встретится с 19 высшими должностными лицами субъектов России, избранными в ходе региональных выборов в единый день голосования – 8 сентября», передает РИА «Новости».

Отмечается, что также 9 октября глава государства обсудит на встрече с членами правительства совершенствование механизмов контрольно-надзорной деятельности.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о планируемой встрече Владимира Путина с членами правительства, не уточнив подробности.

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