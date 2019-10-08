Кремль анонсировал встречу Путина с правительством

Президент России Владимир Путин планирует в среду провести совещание с членами правительства России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«По завтрашнему дню сейчас готовится совещание с членами правительства, традиционный анонс в течение дня выпустим», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, 25 сентября президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву рассмотреть вопрос о рентабельности предприятий ВПК.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД