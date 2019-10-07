Археологи объяснили, почему пришлось перенести участок ж/д к Крымскому мосту

Решение о сохранение античной усадьбы в Керчи, которая была обнаружена при исследовании участка для прокладки железнодорожного подхода к Крымскому мосту, ученые из Института археологии РАН считают важным для науки. Сама усадьба признана ими уникальным археологическим памятником.

В связи с переносом участка керченского подхода к Крымскому мосту для обеспечения сохранности усадьбы, движение по железнодорожной части Крымского моста будет открыто в два этапа: пассажирское – в декабре 2019 года, а грузовое в июне 2020 года, сообщили ранее в Минтрансе.

«Аналогов сельской усадьбы такой площади, сложности и такой хорошей сохранности нет не только на территории Крыма, но и во всем Причерноморье. Уникальность этого поселения - в очень высоком уровне строительного дела. Памятник находится на Керченском полуострове, в западной части Боспорского царства. Это далекая окраина эллинского мира, но здесь мы видим в самом лучшем проявлении опыт античного градостроительства. У того, кто строил эту усадьбу, были не просто большие, а очень большие материальные возможности. Предположительно, это даже не представитель социальной имущественной верхушки, а, скорее, член правящей царской династии или вообще сам царь Боспора», – приводит инфоцентр «Крымский мост» слова заведующего отделом полевых исследований Института археологии РАН Александра Масленникова, передает РИА «Новости».

По словам экспертов, комплекс мог функционировать на протяжении 150 лет. Он минимум дважды был перестроен из-за смены владельца или же из-за смены назначения поселения. Есть вероятность, что в какое-то время первоначально единая очень крупная вилла была разделена на две смежные усадьбы.

Археологи уверены, что уникальная античная усадьба не была бы обнаружена, если бы не проводилось строительство Крымского моста.

«Без проекта железнодорожного подхода к Крымскому мосту мы бы не узнали про этот уникальный комплекс. Сейчас памятник изучается масштабно. Уже открыта значительная часть площади усадьбы, и это дает нам возможность оценить ее планировку, архитектуру. Мы получаем целостную картину», – сказал специалист Института археологии РАН Сергей Буравлев.

Комплекс из 40 помещений и девяти дворов, который относится к концу V – началу III века до н. э., был обнаружен в районе Керчи осенью 2018 года. Для сохранения археологического памятника было принято решение перенести подъездные железнодорожные пути к Крымскому мосту на 150 метров.